A Trento un piano per contrastare le isole di calore

Alberi, pergole ombreggianti, "rain gardens" e pavimentazione permeabile. Sono queste alcuni degli interventi che verranno sperimentati nella città di Trento per contrastare nei mesi estivi le isole di calore, quel fenomeno termico caratterizzato da temperature più elevate nelle aree urbane rispetto alle zone rurali circostanti. Nel capoluogo trentino, in particolare, saranno selezionate tre zone in cui avviare la sperimentazione per ridurre il caldo eccessivo.

Il progetto, presentato in conferenza stampa, si inserisce nell'ambito del piano del verde e del progetto europeo "Selina", avviato dall'amministrazione comunale attraverso la mappatura del territorio in base alle temperature, individuando così le aree maggiormente colpite dal fenomeno dell'isola di calore.

Nell'analisi, sono state individuate 110 aree, suddivise tra parcheggi alberati e non, piazze e strade, su cui è stato avviato un processo trasversale per ricercare le strategie più adatte e definire delle priorità di intervento.

Il Servizio gestione strade e parchi inizierà ad agire su tre delle aree individuate: una strada, una piazza e un parcheggio.

Oltre all'introduzione di alberi, sono in approfondimento l'introduzione di pavimentazione permeabile, pergole ombreggianti e "rain gardens", dei giardini della pioggia che permettono di trattenere l'acqua piovana per poi rilasciarla gradualmente nel sistema fognario.

Dallo studio "Analysis of the urban thermal fingerprint of the city of Trento in the Alps", effettuato dall'Universita di Trento, emerge una significativa differenza di temperatura nel fondovalle tra area urbana e rurale, che oscilla in media tra 0.6 gradi centigradi e 1.1 gradi, e tra fondovalle e collina.





