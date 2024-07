Trovato morto l'escursionista disperso, probabile malore

Un escursionista, disperso da ieri, è stato trovato morto nei pressi del lago di San Pancrazio, un piccolo bacino di alta montagna sopra la val Sarentino (Bolzano). Josef Dosser, 59 anni di Scena, era partito ieri per una gita in montagna senza poi fare rientro a casa.

Sono così scattate già in serata le ricerche, alle quali hanno partecipato un'ottantina di vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino. Intorno a mezzogiorno poi il triste ritrovamento. Dosser probabilmente è morto per un malore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA