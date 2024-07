Scout 17enne grave dopo caduta nella gola Bletterbach

E' ricoverato con ferite serie all'ospedale di Bolzano uno scout 17enne di Carpi, precipitato nel primo pomeriggio per alcuni metri nella gola Bletterbach.

L'esatta dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita dai Carabinieri, sembra però che il giovane durante un'attività del suo gruppo abbia attraversato un ponte coperto della gola e si sia poi appeso al ramo di un albero, che però si è spezzato. Il ragazzo è precipitato per circa tre metri, perdendo nell'impatto al suolo in un primo momento i sensi. Due uomini del Cnsas della Bassa Atesina sono stati calati dall'elicottero Pelikan 1 con il verricello sul luogo dell'incidente. Dopo i primi soccorsi il ferito è stato portato a bordo e trasportato in ospedale.



