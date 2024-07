Nuovo elicottero con autopilota per l'Aiut Alpin Dolomites

L'Aiut Alpin Dolomites ha un nuovo elicottero, un Airbus H135 T3 - Helionix. Questo modello, identico al precedente ma dotato del sistema aggiuntivo "Helionix", dispone di autopilota. Questo elicottero è inoltre dotato di un verricello da 90 metri ed è omologato per il recupero con corda fissa.

Aiut Alpin Dolomites persegue la strategia di rinnovare la propria flotta di elicotteri ogni dieci anni. In questo modo si garantisce l'impiego di tecnologie sempre all'avanguardia, che contribuiscono in modo decisivo alla sicurezza. Il vecchio elicottero viene tenuto come riserva, poiché l'esperienza ha dimostrato che i pezzi di ricambio sono sempre più difficili da ottenere, secondo l'organizzazione di soccorso aereo. In questo modo Aiut Alpin Dolomites rimane operativo e pronto all'uso anche in caso di emergenza. Inoltre, il secondo elicottero è utilizzato per essere in servizio in occasione di eventi sportivi senza compromettere la disponibilità dell'elicottero di elisoccorso per la centrale del 112.



