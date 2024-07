Bostrico in Trentino, 450.000 euro per ripristino aree colpite

Ammontano a 450.000 euro le nuove risorse per il ripristino delle aree boschive colpite dal bostrico. La Giunta provinciale di Trento - si legge in una nota - ha approvato un bando. "L'obiettivo - spiega l'assessore provinciale alle foreste Roberto Failoni - è di favorire la realizzazione degli interventi necessari al contenimento dell'epidemia di bostrico, oltre che alla gestione degli effetti dei danni e al ripristino delle aree danneggiate, con priorità per quelle che svolgono una funzione protettiva". Rispetto al bando precedente, sottolinea l'assessore, il valore del premio massimo è passato da 50.000 a 60.000 euro e sono state "semplificate le tipologie di intervento, con la previsione di soli tagli direzionati e rilascio stabilizzato in loco di una parte degli alberi compromessi dal bostrico".

Nel 2023 in Trentino la popolazione di bostrico è diminuita di circa il 20% rispetto al 2022. Dal 2019 al 2023 sono stati stimati circa 13.400 ettari di bosco colpiti dal bostrico, per oltre 2,6 milioni di metri cubi di volume danneggiato e che nel 2024 sono destinati a crescere perché la pullulazione - in base alle rilevazioni in corso - è ancora diffusa anche se in significativa flessione.

Il bando sarà pubblicato all'inizio della prossima settimana sul sito internet della Provincia di Trento. Le domande di aiuto potranno essere presentate fino al 24 novembre.



