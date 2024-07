In fumo deposito di casse di mele a Prato allo Stelvio

I vigili del fuoco, la scorsa notte, sono nuovamente intervenuti per un rogo in val Venosta. A Prato allo Stelvio, verso le 3.30, ha preso fuoco un grande deposito di casse di mele. I pompieri della zona sono riusciti a limitare l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero al vicino deposito di trucioli di legno. I carabinieri indagano per risalire alle cause del rogo, che potrebbe essere di origine dolosa, come numerosi altri in questi anni in val Venosta.





