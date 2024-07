Donati ai pompieri 30.000 litri di gasolio di contrabbando

Sono stati donati, d'intesa con locale Procura della Repubblica, al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, 30.000 litri di gasolio di contrabbando, sequestrati lo scorso aprile dalla Guardia di finanza di Bressanone.

Il camion che lo trasportava era rimasto coinvolto in un grave incidente e già i primi soccorritori avevano intuito che il carico era anomalo: di norma, infatti, il carburante è trasportato all'interno di apposite cisterne, anche per scongiurare il pericolo di incendi nel caso in cui si verifichino, appunto, incidenti stradali. La sorte non era stata favorevole al conducente del veicolo, che dopo un breve ricovero in ospedale era stato denunciato per contrabbando, con conseguente sequestro del prodotto petrolifero.

Ora il gasolio potrà essere utilizzato dai pompieri per finalità istituzionali. Il gasolio verrà impiegato, senza ulteriori lavorazioni, per riscaldare la caserma di viale Druso a Bolzano e la Caserma del Servizio Antincendi dell'Aeroporto altoatesino; mentre, opportunamente miscelato, rifornirà i mezzi pesanti, impiegati anche in occasione di calamità pubbliche (escavatori, mezzi spazzaneve, ecc.), il tutto con un notevole risparmio di spesa e a beneficio della popolazione altoatesina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA