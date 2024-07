Uomo aggredito da orso in Trentino, è in ospedale

Questa mattina un turista straniero è stato aggredito da un orso mentre passeggiava in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in Trentino. L'uomo, un 43enne francese, è stato soccorso da personale sanitario ed è stato portato all'ospedale di Trento con ferite agli arti. La forestale sta svolgendo accertamenti e rilievi per identificare il plantigrado. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

"La mia solidarietà va alla persona coinvolta nell'attacco. Da sindaco, il mio primo interesse è stato quello di verificare che la persona stesse bene". Lo spiega all'ANSA il sindaco del Comune di Dro Claudio Mimiola, dopo che questa mattina verso le 7 un orso ha attaccato un turista straniero di 43 anni, che è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, fortunatamente non in gravi condizioni.

L'aggressione, spiega il primo cittadino, è avvenuta "in una zona boschiva, alla fine di una via attrezzata, comunque a pochi chilometri dal paese". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino con l'elicottero sanitario e la forestale, che sta ricostruendo l'accaduto e sta cercando di risalire all'identità del plantigrado.

Circa dieci giorni fa un orso - non si sa se è lo stesso che si è reso responsabile dell'aggressione di questa mattina - è stato avvistato nel comune di Dro. "Da sindaco penso che vadano prese azioni più concrete con questi orsi confidenti. Non dico di abbatterlo o di spostarlo, ma sicuramente non può rimanere in questa zona", conclude Mimiola.

L'aggressione arriva a pochi giorni dall'incontro ravvicinato, pochi giorni fa, tra una turista svizzera con tre bambini e una femmina di orso accompagnata da almeno un piccolo. L'episodio era avvenuto il 10 luglio, mentre la famiglia stava facendo una passeggiata lungo la sponda sud-occidentale del lago di Molveno. Secondo il racconto della donna, durante la camminata l'animale adulto era stato notato a fianco della rampa che sovrasta la strada e poco dopo era avvenuto un cosiddetto falso attacco. La donna si era girata verso i figli per proteggerli e in quel momento l'orsa l'aveva toccata sulla maglietta senza però causare alcuna ferita. Il plantigrado si era quindi allontanato ed era stato raggiunto successivamente da un piccolo.



