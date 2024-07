Runner aggredito dall'orso, raccolti campioni biologici

Verrà ascoltato in serata dal personale del Corpo forestale provinciale il 43enne francese rimasto ferito dopo l'incontro con un orso in Trentino. L'uomo è ancora in ospedale a Trento ma non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà utile per chiarire la dinamica dell'incontro, che pare essere stato del tutto fortuito.

Il Corpo forestale ha individuato esattamente il luogo dove è avvenuto l'incontro, nel bosco in altura tra San Giovanni e Dro, e ipotizza che possa trattarsi di una femmina con al seguito tre giovani subadulti, già avvistata nella zona di Dro. "Dopodiché bisogna studiare bene la dinamica e capire cosa è successo", spiega all'ANSA il dirigente della forestale trentina Giovanni Giovannini. "Quindi verrà fatta la classificazione esatta dell'evento, è probabile che si tratti di un incontro fortuito, la zona infatti è isolata, in mezzo al bosco, su una strada forestale, per cui non è frequentata come i sentieri più a valle", aggiunge Giovannini.

"Abbiamo raccolto dei campioni biologici e faremo tutte le attività accertative. Abbiamo anche rafforzato il presidio informativo e del personale in zona in modo da ricostruire gli spostamenti dell'animale. Poi, grazie alle classificazione genetica, saremo in grado di identificare l'orso con la collaborazione del laboratori della Fondazione Mach", conclude il dirigente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA