Incidente alla sagra di San Prospero, 22enne gravissima

Una ragazza trentina di 22 anni è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è arrivata in elicottero dopo che è stata sbalzata da una giostra in movimento durante la sagra di San Prospero, la festa patronale più importante di Borgo Valsugana. Sono rimaste ferite altre due ragazze, anche loro residenti in Bassa Valsugana. Una bambina di 9 anni, dimessa con 5 giorni di prognosi dall'ospedale, ed una di 18 anni, anche lei ferita in modo lieve, dimessa con 15 giorni di prognosi.

L'incidente si è verificato domenica sera attorno alle 23: secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana, intervenuti immediatamente perché già presenti sul posto con una pattuglia, la giostra, di tipologia "top spin", ha avuto un guasto meccanico ai sedili e le tre ragazze che erano sull'attrazione con altre persone sono state sbalzate fuori, rovinando a terra. La giostra è stata posta sotto sequestro ed il proprietario è indagato per lesioni colpose gravissime. Il fascicolo è in mano alla pm Maria Colpani. Il sindaco di Borgo Valsugana, con un'ordinanza, ha disposto il fermo di tutte le giostre presenti alla sagra, che si concluderà questa mattina.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, oltre al personale dell'Uopsal provinciale, ai vigili del fuoco e al personale sanitario.



