Il Comune di Bolzano cerca sponsor per le luci e allestimenti di Natale nei quartieri. L'idea, dell'Assessore comunale alla Partecipazione Christian Battisti, è quella di replicare quanto già avviene con successo in molte altre città italiane e non solo.

"L' hanno fatto le grandi firme nelle più importanti città italiane e anche nella nostra Provincia abbiamo realtà imprenditoriali d'eccellenza: perché non provarci anche noi"? Questa la riflessione fonte di ispirazione per l'Assessore comunale alla Partecipazione e Decentramento, Christian Battisti nel programmare e promuovere i prossimi allestimenti natalizi nei Quartieri cittadini. "Perché importanti aziende locali non dovrebbero collaborare con il Comune di Bolzano per valorizzare la loro attività e nel contempo abbellire la Città con alberi di Natale a tema o con allestimenti che nel periodo dell'Avvento scaldano il cuore con la magia della loro luce"? Nel linguaggio amministrativo, tutto ciò può tradursi in una particolare forma di contratto di sponsorizzazione. Così il Comune capoluogo nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso con il quale propone alle imprese interessate di "adottare" un'area (una piazza, un ponte, una via, un'area verde) di un quartiere cittadino per allestirlo in base ad un progetto condiviso con l'ente pubblico: alberi o allestimenti natalizi personalizzabili con colori che potrebbero richiamare quelli aziendali oppure rielaborazioni luminose del proprio logo in chiave natalizia, o ancora, una scritta augurale "firmata".



