Picchia l'anziano che lo ospita, arrestato 40enne bolzanino

Un pluripregiudicato bolzanino con numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio - G.L.N., 40 anni - è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia per resistenza e maltrattamenti aggravati e portato in carcere a Bolzano per aver aggredito e picchiato l'uomo che da qualche tempo lo ospitava in casa sua. È stata la vittima, un anziano residente nel capoluogo, a chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati l'uomo era claudicante e sanguinante in varie parti del corpo ma è stato immediatamente raggiunto dal suo aggressore, che gli ha intimato di rientrare in casa per evitare l'intervento della polizia.

Gli agenti, intuendo subito la situazione di pericolo, si sono diretti senza esitazione verso l'uomo più giovane che si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti ad immobilizzarlo a fatica. Il questore Paolo Sartori, dopo aver attivato la Divisione anticrimine della Questura, ha disposto l'avvio della procedura finalizzata alla emissione nei confronti dell'arrestato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



