Meteo, in Alto Adige la situazione torna alla normalità

La situazione in Alto Adige è tornata alla normalità, dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito diverse zone del territorio. Al termine dell'odierna conferenza di valutazione, lo stato di protezione civile torna al livello Zero-normale. "A causa del terreno ancora fragile e dunque soggetto a frane, il potenziale di pericolo per i rischi idrogeologici per la giornata di oggi e domani (14 luglio) è ancora classificato al secondo livello più alto, giallo, sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer Il meteorologo Lukas Rastner, dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe ha riferito alla conferenza di valutazione che negli ultimi giorni violenti temporali si sono spostati in Alto Adige in tre distinte fasi: giovedì scorso gli eventi temporaleschi si sono abbattuti soprattutto nella zona di Vipiteno, venerdì mattina il fulcro dei temporali si è concentrato in pianura e nella notte di oggi (13 luglio) il fulcro dell'ondata si é spostata nella zona dell'Alta Valle Isarco. A Vipiteno sono stati registrati 110 litri per metro quadrato nelle ultime 48 ore, a Salorno 60 litri per metro quadrato; precipitazioni si sono registrate anche in tutte le altre zone della provincia, con una quantità di precipitazioni compresa tra i 10 e 30 litri per metro quadrato. Anche oggi si sono verificati piovaschi isolati. La giornata di domenica sarà molto soleggiata, con temperature che raggiungeranno livelli di mezza estate nei prossimi giorni.

David Tonidandel dell'Ufficio Geologia e prove materiali da costruzione ha citato alcuni eventi minori verificatisi ieri pomeriggio e alla fuoriuscita di fango sopra Bulla, in direzione dell'Alpe di Siusi, dove i geologi effettueranno oggi un volo di ricognizione. L'Area Funzionale bacini e l'Ufficio strade non hanno segnalato ulteriori interventi. I tecnici, i supervisori e i capisquadra del centro di controllo dei torrenti valuteranno i danni in Alta Valle Isarco lunedì. Secondo il bollettino della centrale viabilità, la situazione del traffico è tornata alla normalità sulla statale della Val Pusteria, dove è stato riaperto il tratto tra Campo di Trens e Vipiteno



Riproduzione riservata © Copyright ANSA