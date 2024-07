Stalker tenta di speronare l'ex compagna, in arresto

Un bolzanino di 40 anni che con la sua macchina seguiva la sua ex, cercando di speronare la sua automobile, è finito in carcere. L'uomo, nei cui confronti erano già state emesse le misure cautelari del divieto di dimora in Alto Adige e del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, è stato arrestato.

Durante i consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, agenti della Questura di Bolzano in pattugliamento nella zona Don Bosco nel pomeriggio di ieri sono stati fermati da una donna che, visibilmente scossa, si era lanciata in mezzo alla carreggiata per attirare l'attenzione dei poliziotti.

In lacrime ed in preda alla paura ed alla disperazione, la donna riusciva a raccontare agli agenti come il suo ex compagno, denunciato tempo prima per atti persecutori e con in atto una misura cautelare, la stesse seguendo in macchina sin da quando era uscita di casa, ed avesse tentato di speronarla per bloccarne la marcia. I poliziotti, mentre venivano fermati dalla donna, avevano notato che dietro di lei procedeva un'altra autovettura con a bordo proprio l'ex compagno.

In considerazione della gravità di quanto accertato, l'uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di atti persecutori e per la violazione delle misure cautelari emesse dalla Autorità Giudiziaria; quindi, lo stesso è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica. Contro l'uomo è stata avviata la procedura finalizzata alla emissione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA