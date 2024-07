Maltempo, disagi per la viabilità in Val di Fassa e a Lavis

Disagi sulla viabilità per gli effetti delle forti piogge cadute sul territorio trentino, in particolare in queste ore a causa di allagamenti e schianti di piante sulle sedi stradali. Resta valida l'allerta relativa a temporali e criticità idrogeologiche emessa dalla Protezione civile fino alle 12 di domani.

La situazione in aggiornamento sulla quale sono al lavoro i tecnici del Servizio Gestione strade della Provincia in collaborazione con le strutture della Protezione civile e i vigili del fuoco volontari vede al momento sulla provinciale 235 a Lavis l'allagamento del sottopasso dello svincolo con la sp 255, nel tratto che porta al casello Trento nord dell'A22.

A Passo San Pellegrino, sulla statale 346 ci sono criticità al traffico a causa della caduta di alcune piante. Situazione analoga sulla statale 241 in val d'Ega e Passo di Costalunga, in val di Fassa, dove sono possibili rallentamenti in entrambe le direzioni per gli schianti di alberi.

In tutti i casi considerati si sta facendo il possibile per procedere alla riapertura il prima possibile.

La Protezione civile del Trentino con le strutture provinciali e i pompieri volontari rimangono in allerta su tutto il territorio. In queste ore la Centrale unica di emergenza ha gestito un forte afflusso di chiamate, concentrate soprattutto nella zona della valle dell'Adige e Valle dei laghi.



