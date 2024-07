Maltempo, allagamenti e danni in Alto Adige

Forti temporali con precipitazioni di oltre 50 mm di pioggia all'ora, pari a 50 litri d'acqua per metro quadrato, hanno provocato nelle ultime ore numerosi interventi dei vigili del fuoco nel distretto di Alta Val d'Isarco a Campo di Trens. Per via della forte pioggia diversi sottopassi, garage, aziende produttive e appartamenti sono stati allagati. Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone. Negli oltre 100 interventi sono stati impegnati numerosi vigili del fuoco volontari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA