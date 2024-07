Dolomiti Energia esercita la prelazione sul 40% di Hydro

"Il consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia Holding, presieduto da Silvia Arlanch, dopo un lungo e scrupoloso percorso di analisi, ha approvato oggi l'esercizio del diritto di prelazione sul 40% di Hydro Dolomiti Energia detenuto da Macquarie European Infrastructure Fund 4, per un controvalore di 401,5 milioni di euro". Lo comunica in una nota la società.

Dolomiti Energia Holding salirà così al 100% della controllata Hydro Dolomiti Energia, gestore di 26 impianti idroelettrici di grande derivazione, con una potenza totale installata di 1.279 MW.

Il closing dell'operazione, previsto entro il terzo trimestre 2024, è subordinato ad alcune condizioni sospensive quali il rilascio dell'autorizzazione Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA