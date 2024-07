Esodo estivo,20 giornate da bollino nero fino a settembre in A22

Al via l'esodo estivo sull'Autostrada del Brennero, con sette giornate da bollino nero nel mese di luglio, dieci nel mese di agosto e tre in quello di settembre. I giorni di maggiore affollamento sui 314 chilometri dell'arteria stradale rimangono i fine settimana, in particolare il sabato e domenica, ma si prevedono giornate di traffico intenso e sostenuto anche durante le ore di punta dei giorni feriali. Nelle giornate più critiche, si stima un traffico anche doppio rispetto alla media e un tempo di percorrenza di circa tre volte superiore rispetto a un giorno normale.

"Negli ultimi anni abbiamo registrato otto volte il traffico del 1974, con un anno record nel 2023 nel quale abbiamo registrato 73,9 milioni di veicoli effettivi, con 202mila veicoli medi al giorno e 45.440 veicoli medi presenti contemporaneamente sull'arteria stradale. Per questo abbiamo predisposto un piano per fronteggiare la situazione con informazioni preventive su viaggiatori, programmazione di attività e potenziamento del personale", ha spiegato il direttore generale, Carlo Costa.

Secondo quanto riferito dall'amministratore delegato, Diego Cattoni, l'aumento del traffico nei primi mesi del 2024 è stato circa del 2%, rispetto all'anno precedente. "Vediamo una mobilità più alta del passato, soprattutto degli italiani sul traffico leggero, mentre quello pesante è trascinato dalla crescita economica italiana", ha precisato.

Per quanto riguarda gli interventi predisposti per l'esodo estivo, si prevede la presenza di 18 pattuglie della Polizia stradale in orario diurno e 12 nelle fasce orarie notturne (con interventi in ogni tratta nell'arco di soli sette minuti), oltre all'assunzione di esattori stagionali e alla presenza di 109 operai per interventi urgenti. È stata poi aumentata la possibilità di ingresso e di uscita alla barriera del Brennero, mentre si eviteranno i cantieri stradali (e la conseguente riduzione delle carreggiate) nelle fasce orarie maggiormente interessate dal traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA