La Coppa Davis in tour a Riva del Garda dal 13 al 15 luglio

Per celebrare il trionfo di Jannik Sinner e compagni dello scorso novembre a Malaga in occasione della Coppa Davis, la più antica e prestigiosa manifestazione a squadre del tennis maschile, la Federazione italiana tennis e padel (Fitp) ha voluto organizzare un "trophy tour" in giro per l'Italia, tra sedi storiche del tennis azzurro e luoghi simbolo del Paese.

Tra le 90 tappe italiane - si legge in una nota - la Federazione ha scelto anche Riva del Garda, riconosciuta come una delle mete turistiche di maggior prestigio a livello internazionale, per permettere ad appassionati e tifosi di ammirare dal vivo l'ambito trofeo. La cittadina rivana ospiterà infatti la coppa presso la Galleria Civica Craffonara, in via Giardini di Porta Orientale, nelle giornate di sabato 13 luglio dalle 17 alle 19.30, di domenica 14 e lunedì 15 luglio dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, con accesso libero al pubblico. Nel pomeriggio di lunedì 15 sarà presente a Riva anche Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, in arrivo direttamente da Wimbledon.

Dopo 47 anni, infatti, la Coppa Davis ha fatto ritorno in Italia grazie al successo di Jannik Sinner - oggi numero 1 del ranking Atp -, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal capitano Volandri, hanno battuto l'Australia 2-0. "Un gruppo di ragazzi straordinario dentro e fuori dal campo da tennis, è un piacere stare con loro e condividere scelte, emozioni e immensa gioia finale. Per tutti noi è stata un'esperienza indimenticabile", il commento di Graziano Risi, consigliere nazionale e capo delegazione della squadra di Coppa Davis.



