Firmato protocollo di collaborazione fra la Questura e la Sasa

E' stato firmato in mattinata in Questura a Bolzano un protocollo di collaborazione fra la Questura di Bolzano e la società di trasporto Sasa Spa. A firmare l'intesa il Questore Paolo Sartori e la presidente della Sasa Astrid Kofler.

Scopo del protocollo è quello di rendere efficienti i contatti e l'interazione tra la Questura di Bolzano e la Sasa. A tal fine Sasa ha predisposto un numero di telefono dedicato alle Forze di Polizia. Analogamente verrà fornito dalla Questura un numero telefonico, per migliorare la comunicazione tra le parti e di conseguenza aumentare il livello di sicurezza per passeggeri ed operatori di esercizio.

In caso di eventi a bordo del mezzo non emergenziali, quali per esempio furti, problemi fra utenti o persone in stato confusionale, il conducente del mezzo è tenuto a chiamare la Centrale Operativa di Sasa che valuterà se far intervenire personale interno, controllori o agenti di movimento o richiedere l'intervento della polizia tramite il contatto diretto. In altri casi di problemi a terra o legati alla viabilità la Centrale operativa della Sasa valuterà se informare la Centrale operativa della Questura.

In caso di eventi delittuosi la Centrale Operativa della Questura può utilizzare il numero dedicato per necessità operative urgenti per esempio per la ricerca di persone scomparse o comunque per la ricerca di persone e per richiedere informazioni a qualisiasi titolo.

La Questura di Bolzano sulla base della disponibilità di personale, si impegna ad effettuare interventi di controllo a bordo dei mezzi sulle linee e negli orari a maggior rischio.

Come è stato detto oggi, alla firma del protocollo, sono comunque già attive le necessarie convenzioni per permetterte l'accesso gratuito alle Forze dell'Ordine sui mezzi della Sasa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA