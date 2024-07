Nel 2023 rallenta fatturato ed export delle imprese trentine

Nel corso del 2023 l'andamento dell'economia trentina ha registrato un peggioramento rispetto all'anno precedente. Anche se il fatturato delle imprese è cresciuto del 4,4%, si è registrata una frenata del trend di crescita: nel 2022 infatti il fatturato era aumentato dell'11% rispetto al 2021. A dirlo è il quadro elaborato dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento.

A fine 2023 perdura la difficoltà nei settori più esposti ai mercati internazionali, come il manifatturiero e il commercio all'ingrosso, mentre si conferma il buon andamento dei comparti che si reggono sulla domanda locale, come il commercio al dettaglio e i servizi alle imprese.

Nel 2023 le esportazioni trentine hanno raggiunto il valore record di 5,3 miliardi di euro (+3,6% rispetto al 2022). Una crescita che rimane comunque inferiore a quella registrata dall'export nel 2022 (+16,3%). Le importazioni hanno segnato invece un calo del 4,9%, per un valore di 3,7 miliardi di euro.

Il saldo con cui si è chiusa la bilancia commerciale, positivo, è di 1,6 miliardi.

Positivi i dati sull'occupazione, che rilevano un aumento dello 0,5%, anche se negli ultimi mesi dell'anno si è verificata una leggera contrazione. I numeri sono in calo - si legge in una nota - nel comparto delle costruzioni e dei servizi alle imprese. In calo anche la fiducia dei consumatori, che è passata dai -6,6 punti di febbraio ai -26,4 di novembre: un calo dovuto principalmente alle tensioni inflazionistiche e agli alti tassi di interesse.



