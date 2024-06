Uomo 29enne derubato e violentato di notte a Bolzano

E' stato derubato e violentato da tre uomini nei pressi del parco della Stazione a Bolzano. E' quanto un cittadino straniero di 29 anni ha denunciato ai carabinieri. L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana verso le 2 di notte, come anticipato dall'emittente Rttr.

Il giovane, dopo essere uscito da un locale del centro storico, si era recato nei pressi della stazione ferroviaria, dove poi sarebbe avvenuta la violenza. I tre aggressore si sarebbero anche impossessati del telefono, del portafogli e dei documenti. La vittima ha poi chiesto aiuto in un vicino albergo.

Gli inquirenti mantengono massimo riserbo sull'attività investigativa, per non ostacolare l'esito e per risalire in tempi stretti ai responsabili.



