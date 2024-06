Una funivia cabrio verso il ghiacciaio della val Senales

Prima stagione estiva per la funivia cabrio che collega Maso Corto (2.011 m) in val Senales con la stazione a monte Grawand (3.212 m). Grazie a uno speciale dispositivo sul tetto della cabina, dieci persone per corsa hanno l'opportunità di vivere un avventura particolare - una corsa all'aria aperta. La „Cabrio-Adventure" può essere provata con un sovrapprezzo di 10 euro a persona rispetto al regolare biglietto, sia in salita che in discesa.

Tra luglio e settembre, la Val Senales vanta temperature gradevoli e viste mozzafiato su una moltitudine di cime di tremila metri grazie alla sua alta quota. La Funivia Ghiacciai, la cabinovia Lazaun e la seggiovia Roter Kofel sono aperte ogni giorno dalle ore 10:00 alle 16:30.

La nuova funivia e l'accesso temporaneo sono stati completati entro il 23 dicembre 2023. Il secondo lotto di costruzione è iniziato l'8 aprile. Si tratta della costruzione di un parcheggio sotterraneo presso la stazione a valle, del nuovo accesso diretto e coperto alla funivia dalla pista e di vari edifici di servizio come il nuovo garage per i battipista e la costruzione di un ristorante, un bar e un après-ski presso la stazione a valle.



