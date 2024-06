Ragazzo disabile si sente male durante rapina in un supermercato

Agenti della Questura di Bolzano hanno arrestato due cittadini marocchini di 22 anni, pluripregiudicati ed irregolari in Italia, per rapina e lesioni personali. Saranno espulsi.

Una dipendente di un supermercato in via Museo li aveva sorpresi durante il furto di vari generi alimentari e bottiglie di bevande superalcooliche. I due hanno risposto con minacce, calci e pugni, ma poco dopo sono stati bloccati dai poliziotti.

Durante le fasi concitate dell'arresto, un ragazzo affetto dalla Sindrome di Down presente alla scena si è sentito male ed accasciato al suolo; prontamente soccorso dagli agenti.



