Incidente in val di Cembra, motociclista esce di strada e muore

Un motociclista tedesco di 60 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 16 a Piscine di Sover, sulla strada provinciale 612 della val di Cembra in Trentino. Dalle prime informazioni l'uomo è uscito autonomamente di strada precipitando lungo il pendio a lato della carreggiata. Sul posto il personale sanitario, intervenuto anche con l'elicottero dei vigili del fuoco in supporto, i vigili del fuoco volontari ed i carabinieri.



