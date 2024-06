Il Ssc Napoli torna per la 13/a volta in val di Sole

Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti ha incontrato il nuovo tecnico del Ssc Napoli Antonio Conte in occasione della presentazione ufficiale, ospitata a Palazzo Reale di Napoli. Presente Andrea Lazzaroni sindaco di Dimaro Folgarida, la località della val di Sole che dall'11 al 21 luglio ospiterà per la 13/a volta il ritiro precampionato della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Chi mi conosce - confessa Fugatti - sa quanto il calcio mi appassioni e Antonio Conte è sicuramente uno dei miei simboli fra i tanti protagonisti di questo sport. Ma oggi non ho solo apprezzato le parole misurate, serie e professionali di un grande allenatore perché è stato un motivo di soddisfazione sentir citare Trento, e nella fattispecie il Festival dello Sport, durante la lunga conferenza stampa al Palazzo Reale di Napoli. Abbiamo applaudito Conte allora, lo abbiamo fatto oggi e non ci resta che aspettare pochi giorni per accoglierlo in Val di Sole con la speranza che il nostro Trentino possa portare nuovamente fortuna alla squadra partenopea”.





