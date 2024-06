Macquarie cede a consorzio il 40% di Hydro Dolomiti energia

Macquarie Asset Management ha raggiunto un accordo per la vendita della quota del 40% di Macquarie European Infrastructure Fund 4 in Hydro Dolomiti Energia (Hde) a un consorzio composto da Equitix Euro Funds, Tages Capital e La Finanziaria Trentina, insieme a co-investitori industriali e istituzioni locali.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che i termini della transazione implicano una valutazione dell'azienda di circa un miliardo di euro.

Hde gestisce 29 impianti idroelettrici nella provincia italiana di Trento, per una capacità installata di 1,3 GW. Le centrali idroelettriche di Hde producono elettricità per l'equivalente di circa un milione di abitazioni all'anno.

Nell'operazione Macquarie è stato assistito da Rothschild & Co ed Equita.



