La giunta provinciale di Bolzano ha stanziato un milione di euro dal fondo di riserva per lavori urgenti in Val Senales dopo le cadute di sassi dei giorni scorsi. "Purtroppo si tratta dell'ennesimo intervento.

Avvertiamo infatti una moltiplicazione delle spese per eventi naturali a prova del cambio climatico in essere", così il presidente della Provincia Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta.



