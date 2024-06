Molveno, per la nona volta, è il lago più bello d'Italia

Guida Blu di Legambiente e Touring hanno assegnato al Molveno, per la nona volta, il titolo di "lago più bello d'Italia". Bella e sostenibile, Molveno resta l'eccellenza italiana, meta turistica ideale grazie alla qualità dell'acqua, della spiaggia, dei servizi e della sicurezza.

Circondata ad ovest dallo scenario delle Dolomiti di Brenta patrimonio dell'Unesco e a sud dal massiccio del Monte Gazza e dalla Paganella, il Lago di Molveno è "una preziosa perla in un più prezioso scrigno", come lo descrisse oltre 100 anni fa Antonio Fogazzaro.

Da oltre vent'anni "Il mare più bello", la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all'insegna della responsabilità e della qualità ambientale, offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all'altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. Tante pratiche concrete sulle quali cominciare a cambiare le sorti del Pianeta.

"È una nuova conferma. Siamo davvero orgogliosi per l'assegnazione anche per il 2024 delle 5 vele e del titolo di lago più bello d'Italia. Sono riconoscimenti di pregio, attribuiti da istituzioni qualificate come Legambiente e Touring Club Italia, che siamo in dovere di condividere con tutta la nostra comunità e che ci stimolano a lavorare sempre più per la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale e culturale del nostro territorio." ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Molveno Matteo Sartori.



