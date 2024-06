Al via le Feste Vigiliane a Trento, annullato il Palio dell'oca

Per la prima volta nella storia delle Feste Vigiliane di Trento non si disputerà la sfida tra gli zatterieri, nell'ambito del consueto "Palio dell'oca", fissato per la prossima domenica 23 giugno. L'eccessiva portata di acqua del fiume Adige, causata dalle copiose piogge dell'ultimo mese, ha indotto il comitato organizzatore ad annullare la tradizionale competizione tra gli equipaggi dei rioni cittadini.

"La sicurezza viene prima di tutto; non vogliamo mettere in alcun modo a rischio l'incolumità degli zatterieri. In questi giorni abbiamo tenuto riunioni e sopralluoghi con i tecnici di Provincia, Comune e valli, e i rappresentanti di esercito e vigili del fuoco, valutando nel dettaglio ogni aspetto.

Purtroppo non avevamo altra scelta", commenta Marco Lazzeri, presidente della Proloco centro storico di Trento.

Con oggi, 21 giugno, prende il via ufficiosamente la 41/a edizione delle Feste Vigiliane, organizzata da Comune, Centro servizi culturali Santa Chiara e Proloco di Trento, con il supporto della Provincia di Trento.. La manifestazione si concluderà il 26 giugno, giorno del patrono del capoluogo, con le consuete cerimonie religiose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA