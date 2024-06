Fugatti e Gerosa si congratulano con Nadia Battocletti

"Un nuovo sigillo europeo e un nuovo record nazionale per confermare un talento cristallino che illumina il mondo dello sport". Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa all'indomani della vittoria di Nadia Battocletti nella gara dei 10mila metri ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Roma. Per lei si tratta della seconda medaglia d'oro nel giro di pochi giorni, dopo quella ottenuta nei 5mila metri nella giornata inaugurale dei campionati, che si aggiunge al successo di Yeman Crippa, sempre nei 5mila metri.

"Questo nuovo titolo continentale - proseguono Fugatti e Gerosa - proietta Nadia in una nuova dimensione e le apre nuovi orizzonti per il futuro. Da tutta la Giunta provinciale ancora complimenti ai nostri due atleti trentini autori, assieme a tutta la nazionale azzurra, di un campionato europeo memorabile.

Li attendiamo in Provincia, per tributare il giusto riconoscimento a due ragazzi che costituiscono un modello e un esempio per tutti i nostri giovani, sportivi e non".



