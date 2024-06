Morta l'ex assessora altoatesina Barbara Repetto

E' morta all'età di 77 anni, dopo breve malattia a Milano, l'ex assessora della Provincia di Bolzano Barbara Repetto. Prima di entrare in politica, la bolzanina è stata la prima alta dirigente donna della Provincia di Bolzano.

Nel novembre 2008 fu eletta per il Pd in Consiglio provinciale, assumendo poi sotto il presidente Luis Durnwalder per un periodo la funzione di assessora per l'innovazione, informatica, lavoro, formazione professionale italiana, cooperative, finanze e bilancio. Repetto fu poi promotrice del Forum Democratico e nel 2019 aderì a Italia Viva.

Barbara Repetto lascia il marito Toni Visentini, giornalista, a lungo responsabile delle redazioni dell'ANSA di Bolzano e Trento e attualmente editorialista del Corriere dell'Alto Adige, e i figli Claudio e Alessandro e Irene.



