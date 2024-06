Veronese arrestato a Trento con 6,1 chili di hashish

Personale della Squadra mobile di Trento, ha ha arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti di un veronese, di anni 49, incensurato. A seguito di attività info-investigativa, sì è proceduto ad una perquisizione domiciliare nei pressi della abitazione a Trento sud.

In un borsone all'interno dell'armadio della camera da letto, sono stati trovati complessivamente 6,1 chili di hashish: 4 panetti e mezzo con cellophane con il logo "Ferrari", 5 panetti raccolti ed uniti con pellicola tipo "Domopack" e altri 5 involucri di forma cubica a racchiudere ulteriori panetti con il tipico nastro da pacco marrone lucido. Un ulteriore pezzo della sostanza stupefacente è stata trovata in bagno. E' così scattato l'arresto.



