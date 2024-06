Registrati i primi 30 gradi di questa estate in Alto Adige

La stazione meteorologica di Laimburg ha registrato per la prima volta questa estate 30 gradi. L'anno scorso "i primi 30" sono arrivati un po' più tardi (17 giugno), mentre due anni fa molto prima (12 maggio).

Quest'anno siamo intorno alla media, evidenzia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Il fine settimana rimarrà caldo, ma sarà più umido e quindi più soggetto a temporali. Nella prossima settimana è previsto un leggero abbassamento delle temperature, soprattutto nel nord dell'Alto Adige. Non è quindi prevedibile un'ondata di caldo come nel sud dell'Italia, spiega Peterlin.



