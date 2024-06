Europee, a Trento votano 101.460 residenti e 893 fuorisede

Sono 101.460 i cittadini di Trento chiamati ad esprimere il proprio voto alle elezioni del Parlamento europeo, fissate per i prossimi 8 e 9 giugno. Si tratta - informa il Comune - di 52.496 donne e 48.964 uomini, tra i quali vi sono anche 210 cittadini europei non italiani residenti nel capoluogo trentino. Gli studenti fuorisede che hanno chiesto di votare a Trento sono invece 893, mentre cento i trentini che voteranno in altre città italiane.

Al voto sono chiamati i cittadini che hanno compiuto 18 anni iscritti nelle liste elettorali. Il voto avrà luogo sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. I cittadini europei che hanno fatto richiesta di votare a Trento, potranno esprimere la propria preferenza per i componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il colore delle schede di voto è differente per ogni circoscrizione. Per quella nord-orientale, il colore è marrone.

Per quanto riguarda i fuorisede che hanno chiesto di votare a Trento, si tratta di 170 residenti nella circoscrizione nord-occidentale, 200 in quella nord-orientale, 167 in quella dell'Italia centrale, 216 in quella meridionale e 140 della circoscrizione insulare.

I seggi nella città di Trento sono 99, a cui si aggiungono 19 seggi "volanti" per il voto negli ospedali, case di riposo e carceri, oltre a due seggi per i militari in servizio in città.

Negli orari di voto, gli uffici comunali di piazza Fiera rimarranno aperti (quelli delle circoscrizioni solo la domenica).



