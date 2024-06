Un latitante 23enne arrestato a Bolzano dalla polizia

Un latitante, un senza fissa dimora 23enne di origini romene, è stato arrestato nella mattinata di ieri e portato in carcere dalla polizia di Stato di Bolzano. Il giovane, che aveva a carico precedenti penali di varia natura, in particolare lesioni, rapina ed altri reati contro il patrimonio, è stato avvistato in occasione di un normale controllo e portato in questura dalla squadra volante.

Su di lui - fa sapere la Questura - pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano per l'esecuzione di una sentenza di condanna di due anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione per una serie di reati commessi a Bolzano tra l'ottobre del 2021 e il 2023. In particolare a febbraio 2022 il 23enne aveva rubato con l'aiuto di un complice due biciclette fuori da una scuola superiore di Bolzano. I due proprietari dei mezzi erano intervenuti per impedire il furto, ma erano stati picchiati dai due rapinatori che, dopo una serie di indagini, erano stati tratti in arresto. Dopo essere stato rimesso in libertà, il 23enne si era allontanato da Bolzano, dove è stato trovato ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA