Salone di Ala cosparso di gasolio, indagano i carabinieri

I carabinieri di Rovereto stanno indagando su quanto successo nella notte nel salone "Vogue" di Ala. Entrando nel negozio questa mattina verso le 8.30, il titolare Marco Floccare ha trovato la porta aperta e ha percepito un forte odore di gasolio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Rovereto, che portano avanti le indagini per capire se chi ha cosparso il liquido infiammabile davanti alla porta del negozio volesse dare fuoco a quel liquido oppure no, cercando di accedere alle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nel frattempo il salone questa mattina è rimasto chiuso. "C'è benzina ovunque, nel negozio e in bagno, dove c'è la caldaia. Ora sto ripulendo il locale", ha spiegato all'ANSA il titolare Floccare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA