In Trentino i campionati mondiali junior corsa orienteering 2025

Dal 26 giugno al 4 luglio 2025 oltre 350 atleti da tutto il mondo arriveranno sull'Altopiano di Piné e in Valsugana per i Campionati mondiali junior di corsa orienteering (Jwoc 2025). In quegli stessi giorni e sugli stessi terreni sarà disputata anche la 5 Giorni d'Italia.

È la seconda volta che i campionati mondiali junior di corsa orienteering si disputano in Trentino. La prima era stata quindici anni fa in Primiero.

In questi giorni - si legge in una nota - sono arrivati in Trentino 50 studenti del liceo svedese Eksjo Gymnasium, specializzato nella preparazione dei ragazzi all'orienteering.

Durante la loro permanenza gli studenti avranno occasione di mettersi alla prova su percorsi tecnici appositamente studiati dal Comitato organizzatore, nato dalla volontà di sei società della Federazione trentina di orientamento.



