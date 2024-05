Rolanda Garros: Sinner, "devo ancora migliorare qualcosa"

"Sono molto contento, è stato per me un grande onore scendere in campo contro Gasquet. E anche giocare il serale, ad ogni grande slam, è un grande onore": lo ha detto Jannik Sinner rispondendo ai cronisti dopo la vittoria contro Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros. Al termine del match, il numero due del mondo si è detto soddisfatto di come ha gestito il terzo set. "E' stata una partita positiva - ha ribadito - Siamo contenti ma sappiamo che dobbiamo migliorare certe cose, quindi, vediamo cosa riusciamo a fare".

"Abbiamo finito prima di mezzanotte", ha poi sottolineato Sinner nel breve punto stampa dinanzi ai cronisti, aggiungendo: "Posso dormire abbastanza bene e poi vediamo". "Anche domani - ha continuato - sarà per me un giorno importante, di allenamento, di riposo e poi vediamo".



