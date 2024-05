Inaugurato a Trento il Centro di eccellenza PwC

È operativo il nuovo centro di eccellenza PwC di Trento, un polo tecnologico al servizio delle imprese e degli enti locali nato dalla collaborazione con il gruppo Cassa Centrale. Obiettivo dell'iniziativa, presentata in conferenza stampa, è quella di valorizzare le migliori idee sviluppate da start-up locali, università e Fondazione Bruno Kessler, agendo da acceleratore di progetti, in particolare nel settore delle tecnologie innovative. Una volta a regime, nel centro, che occupa uno spazio presso l'Itas Forum, lavoreranno circa 80 persone.

In particolare, Il centro, grazie alla collaborazione con Microsoft Italia, diventerà il primo hub sul territorio nazionale a far parte del Network Ai Lab, iniziativa che raccoglie i centri di innovazione e di sperimentazione di intelligenza artificiale generativa per professionisti, studenti, aziende pubbliche e private.

"Il centro di eccellenza PwC di Trento sarà un hub per sviluppare e mettere a disposizione del mercato le 'best practice' tecnologiche, a partire dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo che ci siamo posti è di creare una forte sinergia tra soggetti privati e pubblici di eccellenza affinché collaborino per attirare talenti e per portare esperienze sul territorio", ha spiegato Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia.

"Si tratta di una grande occasione di crescita delle competenze, ma anche di formazione per i giovani, oltre che di nuove opportunità di lavoro di alto profilo", ha detto l'assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli.



