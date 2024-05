20enne scippa anziana a Bolzano, arrestato e Daspo urbano

Foglio di via e Daspo urbano per 4 anni per un 20enne di Appiano per aver scippato la borsa ad un'anziana seduta su una panchina di via Palermo con la figlia, quasi facendola cadere a terra. Un passante, allertato dalle grida delle due donne, ha inseguito lo scippatore, bloccandolo poco dopo e recuperando la refurtiva. Il 20enne, ha ha numerosi precedenti a carico, è stato dichiarato in arresto per rapina.

"Anche in questo caso un episodio criminale ai danni di una persona anziana ed indifesa ha avuto un epilogo positivo grazie al coraggioso intervento di cittadino - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. A lui va il mio grazie, per il senso civico dimostrato nel non esitare ad intervenire in aiuto di chi, in quel momento, si trovava in una situazione di pericolo".





