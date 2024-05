Contributi ai medici di base per ridurre le liste d'attesa

Per abbattere le liste d'attesa negli ospedali, i medici di medicina generale dell'Alto Adige potranno ricevere un contributo provinciale per l'acquisto di dispositivi medici. A questo fine, la giunta provinciale altoatesina ha previsto una spesa di 200.000 euro per quest'anno e di 400.000 per quelli successivi.

I dispositivi per i quali è possibile richiedere un contributo fino al 50% del prezzo di acquisto, sono stati individuati in collaborazione con gli stessi medici di base e con gli specialisti dell'Azienda sanitaria. Sono: elettrocardiogramma, ecografo portatile, lettore dell'emocromo, holter pressorio, doppler per arterie superiori ed inferiori, spirometro da ambulatorio, dermatoscopio ed audiometro.

"Mettendo a disposizione di queste apparecchiature - ha commentato l'assessore provinciale alla sanità, Hubert Messner - supportiamo il lavoro dei mostri medici di medicina generale, aiutandoli nella loro attività diagnostica, perché di per sé loro potrebbero gestire l'80% delle patologie non complesse, e speriamo con questo anche di ridurre gli accessi ai nostri specialisti e le lunghe liste di attesa".

Ai contributi potranno accedere i medici operanti all'interno di un'aggregazione funzionale territoriale oppure inseriti in un ambulatorio comune.



