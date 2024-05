Festival dell'Economia, 40mila presenze per i 330 eventi

Sono state 40mila le presenze registrate alla 19/a edizione del Festival dell'Economia di Trento, nelle venti sale e le cinque piazze cittadine che hanno accolto i 330 eventi durante i quattro giorni della kermesse.

Le strutture ricettive hanno fatto registrare un sostanziale tutto esaurito grazie ad una rassegna che ha visto la partecipazione di 700 tra relatori e moderatori che si sono intervallati con 5 premi Nobel, 20 ministri e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre 80 relatori provenienti dal mondo accademico di oltre 40 università e business school, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 40 relatori internazionali ed oltre 60 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

È stato anche un festival ad alta tecnologia, con circa 130 tecnici audio e video impegnati nelle 25 location che hanno garantito in modalità on-demand la messa in onda della quasi totalità degli appuntamenti e 167 di questi eventi in live streaming. Gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sui suoi canali social (Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube) hanno raggiunto oltre 600.000 utenti. A questi numeri si aggiungono gli oltre 40.000 utenti che hanno seguito le dirette e i video on demand sul sito del Festival.

I canali social del Festival hanno visto la gestione e il presidio costante di 4 canali. I contenuti postati complessivamente sugli account Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn sono stati visti quasi 10,5 milioni di volte tramite la pubblicazione di circa 1.000 contenuti, totalizzando oltre 43.500 interazioni (dati in continua evoluzione).

Sul fronte dell'informazione, l'ufficio stampa della Provincia di Trento, in raccordo con gli uffici stampa di Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, ha mobilitato un centinaio fra giornalisti, personale amministrativo e di segreteria, operatori, fotografi, informatici. Circa 200 i comunicati stampa prodotti, di cui 14 in lingua inglese e tedesco, oltre 10.000 gli scatti fotografici.



