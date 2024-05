Calenda, 'in Europa portare il tema della difesa comune'

"In Europa dobbiamo portare il tema della difesa comune. Noi spendiamo tantissimi soldi come Paesi membri e poi ognuno va per conto suo: Macron fa dichiarazione sbagliate e Stoltenberg dice la prima cosa che gli passa per la testa. Non può funzionare così". Lo ha detto Carlo Calenda a Trento.

"Dobbiamo costruire una difesa comune, dissuadere la Russia ma non arrivare ad un'escalation. Abbiamo di fronte una scelta.

Può essere un'Europa che si sbriciola piano piano, fatta di piccoli Stati, come vuole Meloni, oppure puoi pensare di cominciare a costruire ciò che noi vogliamo da sempre, cioè un'Europa unita e forte. Il mondo è diventato un posto più pericoloso, e forti siamo più sicuri", ha aggiunto.



