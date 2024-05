Meloni e Schlein al festival di Trento

La premier Giorgia Meloni è giunta a Trento per il Festival dell'Economia accolta da un lungo applauso Al Teatro Sociale la presidente del Consiglio, al Teatro Sociale, intervistata dalla giornalista Sky Maria Latella, interviene sul tema "Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa". A Trento potrebbe andare in scena un duello a distanza con Elly Schlein, attesa alle 17.30 nella stessa sala.

Il duello televisivo è saltato nei giorni scorsi.

Una folla di curiosi si è radunata in via Belenzani in attesa dell'arrivo della presidente. Per l'occasione, la Questura ha previsto un dispositivo di sicurezza rafforzato, con la chiusura della piazza retrostante il Teatro Sociale. Un gruppo di contestatori si è radunato in piazza Dante, a breve distanza, esibendo striscioni contro la guerra e il governo e scandendo "Meloni torna a casa".

Molti i giovani, con scolaresche di istituti della città presenti. In platea anche i ministri Carlo Nordio, Elisabetta Casellati, oltre ai rappresentanti istituzionali trentini, come il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, ed il procuratore capo Sandro Raimondi.



