Musica, Bolzano Festival Bozen dal 30 luglio al 10 settembre

E' stato presentato in mattinata alla presenza del Sindaco Renzo Caramaschi e dell'assessora comunale alla cultura Chiara Rabini il programma 2024 di Bolzano Festival Bozen, appuntamento che rientra a pieno titolo tra le iniziative che caratterizzano e qualificano Bolzano Città Creativa della Musica Unesco. Centinaia di musicisti coinvolti e più di trenta concerti in cui dal 30 luglio al 10 settembre si condensa un'offerta musicale e culturale ricchissima.

Con gli appuntamenti di Antiqua si torna alle origini delle architetture musicali moderne, alla riscoperta della polifonia e della musica rinascimentale e barocca, mentre le orchestre sinfoniche giovanili - la European Union Youth Orchestra e Gustav Mahler Jugendorchester - con tutta la loro energia esplorano il repertorio sinfonico e i capolavori di alcuni compositori contemporanei emergenti. Il Festival pianistico Busoni celebra il suo dedicatario a cent'anni dalla sua morte con un programma ambizioso fatto di maratone pianistiche, talk, simposi e la residenza artistica di una stella nascente del panorama internazionale, mentre la Gustav Mahler Academy, che festeggia quest'anno i 25 anni dalla sua fondazione, con i suoi corsi di alto perfezionamento musicale prosegue la ricerca sul suono originale della Vienna del primo Novecento. Tra teatri, castelli, palazzi barocchi, chiese gotiche e cortili popolari vedremo esibirsi importanti artisti di calibro internazionale come Grigory Sokolov, Avi Avital, Isata Kanneh-Mason, Nicolas Altstaedt, Iván Fischer, Gianandrea Noseda e Filippo Gorini, ma soprattutto il palcoscenico sarà dei giovani talenti, con i recenti vincitori del Concorso Pianistico Internazionale F.

Busoni, gli studenti dei corsi della Gustav Mahler Academy, i membri delle orchestre giovanili europee e i corsisti del Conservatorio Monteverdi.

Gli abbonamenti e biglietti per la lunga estate in musica del Bolzano Festival Bozen sono acquistabili a partire da oggi presso le Casse del Teatro Comunale in piazza Verdi 40 a Bolzano.



