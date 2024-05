Giro: pieno invero sullo Stelvio, la Cima Coppi mancata

Pieno inverno a passo dello Stelvio il giorno della 16/a tappa del Giro d'Italia. A causa dell'alto rischio valanghe e per salvaguardare la sicurezza della Carovana Rosa la Cima Coppi è infatti traslocata a Giogo di Santa Maria, a quota 2489 metri.

Decisione saggia, come confermano le immagini delle webcam: sul passo a 2757 metri attualmente sta nevicando e la strada, sulla quale dovevano passare i ciclista, è coperta da uno spesso strato di neve.

La tappa odierna è di alta montagna ma viene spezzata dalla valle dell'Adige e dell'Isarco che la rendono composta da tre parti: montagna, con Foscagno e Giogo di Santa Maria, la Cima Coppi, pianura, da Glorenza fino a poco dopo Bolzano e di nuovo montagna, con la salita di Passo Pinei e il finale in Val Gardena dopo Santa Cristina. Dal Giogo di Santa Maria (Umbrailpass) a Tubre si percorrono 18 chilometri in territorio Elvetico.



