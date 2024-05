Cooperative agricole, nel 2023 fatturato di 1.240 milioni

Nel 2023 il settore ortofrutticolo trentino ha generato 545 milioni di euro, un risultato stabile rispetto al 2022, mentre il settore vitivinicolo ha registrato un fatturato di 602 milioni di euro rispetto ai 578 dell'anno precedente e gli altri comparti (lattiero-caseario e zootecnico-ittico) hanno raggiunto i 93 milioni di euro rispetto agli 89 milioni del 2022. I dati sono stati presentati durante il convegno annuale delle cooperative agricole che si è svolto in Sala inCooperazione. Nel complesso la produzione è di 727 milioni di chili e il fatturato complessivo di 1.240 milioni di euro. Nel 2023 - si legge in una nota - gli investimenti netti ammontano a 599 milioni di euro, leggermente inferiori ai 614 milioni del 2022. Il patrimonio netto è aumentato a 493 milioni di euro rispetto ai 476 milioni dell'anno precedente. I debiti finanziari sono diminuiti a 329 milioni di euro, rispetto ai 384 milioni del 2022.

Nel comparto agricolo il numero di soci ammonta a 16.965, in leggera flessione rispetto al 2022. I dipendenti sono aumentati invece a 2.967, con un incremento di 41 unità rispetto all'anno precedente. Gli ettari coltivati e a pascolo sono 53.771. La produzione di latte ha raggiunto 120 milioni di litri, in leggera diminuzione rispetto ai 124 del 2022. La produzione ortofrutticola è di 486 milioni di chili, leggermente inferiore ai 490 milioni del 2022, mentre quella vitivinicola è aumentata di poco, portandosi a 1,2 milioni di chili.



