Tentato omicidio a Bolzano, convalidato l'arresto

E' stato convalidato dal gip di Bolzano Emilio Schönsberg l'arresto dell'uomo che ieri mattina aveva accoltellato la propria compagna in via Roen, ferendola alla gola. L'uomo, un colombiano di 39 anni da tempo residente in Alto Adge, è accusato di tentato omicidio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L'avvocato Nicola Nettis, difensore dell'indagato assieme al collega Ernest Cuccarollo, commenta: "La dinamica dei fatti dev'essere chiarita, anche il mio assistito presenta delle ferite da arma da taglio al collo. Bisognerà capire chi avesse il coltello ed una serie di altre circostanze che chiaramente richiederanno tempo per essere verificate. Bisognerà valutare la profondità delle ferite della sua compagna, al collo, anche ai fini della sussistenza, o meno, dell'attuale ipotesi di reato, di tentato omicidio". La donna, 34 anni colombiana, era stata dimessa dall'ospedale giovedì pomeriggio, cioè poche ore dopo aver subito la violenta aggressione in casa da parte del convivente.



