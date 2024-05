Rissa in via Pozzo a Trento, arrestato un 19enne

È stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri uno dei protagonisti della rissa che si è verificata in via Pozzo verso le 14.30. Si tratta - informa l'Arma - di un 19enne pregiudicato di origini tunisine.

La presenza di una pattuglia dei carabinieri in zona per la "task force" predisposta per contrastare lo spaccio di stupefacenti ha permesso ai militari di arrivare subito sul posto per condurre gli accertamenti. I responsabili sono stati individuati anche grazie alle analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza comunale e degli esercizi commerciali. Sono stati utili anche alcuni video pubblicati sui social da privati cittadini. In questo modo è stato possibile arrestare il 19enne, bloccato sul posto, e identificare ulteriori partecipanti, che verranno denunciati.



